"Я бралася за будь-яких кривдників": Гарріс розкритикувала Трампа на першому виборчому мітингу

Про це повідомляє CNN та Reuters.

"Я бралася за будь-яких кривдників: хижаків, які знущалися з жінок, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тож почуйте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа. І в цій кампанії, обіцяю вам: я з гордістю поставлю свій послужний список проти його", - наголосила Гарріс, загадуючи свою роботу прокурором.

У вівторок, 23 липня, відбувся перший передвиборчий мітинг Гарріс після заміни президента Джо Байдена на посаді кандидата в президенти від Демократичної партії. Зустріч відбулася у передмісті Мілуокі у штаті Вісконсині, який відіграє ключову роль у результатах президентських виборів.

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У 17-хвилинній промові Гарріс жорстко розкритикувала "вразливі місця Трампа".

Демократка перерахувала список ліберальних пріоритетів, сказавши, що в разі обрання вона діятиме для розширення доступу до абортів, полегшення для працівників вступу в профспілки та боротьби з насильством із застосуванням зброї, різко контрастуючи з Трампом.

"Дональд Трамп хоче повернути нашу країну назад. Чи хочемо ми жити в країні свободи, співчуття та верховенства права, чи в країні хаосу, страху та ненависті?", — сказала вона.

Виборці танцювали та розмахували плакатами на підтримку Гарріс, співаючи "Ка-ма-ла!".