Конгресмени США зустрілися з керівниками САП і НАБУ

Про це інформує пресслужба САП.

Зазначають, що під час зустрічі американських партнерів ознайомили з прогресом, досягнутим українськими антикорупційними відомствами за два останні роки.

Зокрема, йшлося про виклики, які гальмують темпи викорінення корупції, та кроки, які необхідно здійснити для посилення незалежності САП і НАБУ.

Партнери зазначили, що використання міжнародної допомоги, яку надають Україні, вимагає абсолютної прозорості, а майбутні інвестиції у відновлення країни важливо гарантувати захистом спроможних правоохоронних органів.

Водночас сторони погодилися, що російський наратив про Україну як найбільш корумповану державу світу, є знаряддям для того, щоб зупинити підтримку України з боку західних партнерів.

"Публічне викриття корупційних схем та причетних до них осіб свідчить про наполегливі зусилля, спрямовані на подолання корупції, демонструє ефективність антикорупційних правоохоронних механізмів, спрямованих на поліпшення ситуації з верховенством права в Україні", - наголосили у САП.