Конгресмени США зустрілися з керівниками САП і НАБУ
У вівторок, 13 серпня, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос провели зустріч з членами конгресу США
Про це інформує пресслужба САП.
Зазначають, що під час зустрічі американських партнерів ознайомили з прогресом, досягнутим українськими антикорупційними відомствами за два останні роки.
Зокрема, йшлося про виклики, які гальмують темпи викорінення корупції, та кроки, які необхідно здійснити для посилення незалежності САП і НАБУ.
Партнери зазначили, що використання міжнародної допомоги, яку надають Україні, вимагає абсолютної прозорості, а майбутні інвестиції у відновлення країни важливо гарантувати захистом спроможних правоохоронних органів.
Водночас сторони погодилися, що російський наратив про Україну як найбільш корумповану державу світу, є знаряддям для того, щоб зупинити підтримку України з боку західних партнерів.
"Публічне викриття корупційних схем та причетних до них осіб свідчить про наполегливі зусилля, спрямовані на подолання корупції, демонструє ефективність антикорупційних правоохоронних механізмів, спрямованих на поліпшення ситуації з верховенством права в Україні", - наголосили у САП.
- Нагадаємо, 12 серпня до Києва прибула двопартійна делегація із США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території.
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