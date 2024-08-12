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Оновлено

До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ

Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
20:48
Війна з Росією

У понеділок, 12 серпня, до Києва прибула двопартійна делегація із США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Ліндсі Грем закликав зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.

"Якщо ми зробимо усе правильно, інші агресори по всьому світу будуть з меншою ймовірністю вдиратися до свого сусіда, якщо ми будемо з Україною і переможемо. Тож, адміністрація, зніміть обмеження та дозвольте використання зброї для стримування вторгнення. Нумо думати про Україну довгостроково, а не короткостроково. Нумо підписувати стратегічні угоди, які стосуватимуться Сполучених Штатів і України економічно настільки, наскільки сягатиме око, і ми виграємо цю війну", - заявив він.

Водночас Блументаль зауважив, Києву необхідно дати "гнучкість, авторитет і легкість перемагати".

"Ми не можемо дозволити Україні воювати з однією рукою за спиною, даючи їм зброю, а потім казати їм, що вони не можуть використовувати її так, як це необхідно для перемоги. Увесь світ спостерігає. Так було з самого початку. Світ спостерігає не лише за Україною, а також за Сполученими Штатами. Китай спостерігає. Іран спостерігає. Всі наші автократичні вороги спостерігають", - підкреслив демократ.

Крім цього, сенатори зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я подякував Америці за підтримку нашого захисту, і дуже важливо, щоб українці та американці в цьому нашому захисті нормального життя та свободи людей були справді переможцями. Ми обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну і завершити її справедливо. Детально пояснив нашу потребу в далекобійності", -  розповів Зеленський. 

Після зустрічі із Зеленським сенатор Грем пообіцяв, що США шукатимуть пілотів для керування F-16 доки українські пілоти не пройдуть повний курс підготовки.

"Якщо ви пілот F-16 у відставці і хочете боротися за свободу, вас тут будуть раді найняти. Вони збираються шукати в країнах НАТО бажаючих пілотів винищувачів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки вони не зможуть навчити своїх пілотів. Тож ми спробуємо підняти ці літаки в повітря швидше, ніж пізніше. І ми шукаємо пілотів, які готові боротися за свободу, поки українці готують своїх пілотів", - заявив він.

Стосовно наступу ЗСУ на Курщині Грем висловив оптимізм, заявивши, що підтримує Україну у цьому питанні.

 "Два з половиною роки, шостий візит, Україна захоплює територію Росії. Що я думаю про Курськ? Сміливо, яскраво, красиво. Так тримати. Хто це почав? Надеріть їм *упу", - наголосив він.

Зокрема, Грем висловив впевненість у перемозі України у війні з Росією та наголосив на необхідності надати Україні всю необхідну зброю для досягнення цієї мети.

"Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Коли справа дійшла до F-16, це було занадто довго, але вони тут. Дозвольте їх використовувати. Нумо навчати українських пілотів", - додав сенатор, звернувшись до адміністрації Байдена.

Фото: Катерина Галко

  • 22 червня українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.
  • 9 липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що після російського масованого обстрілу України 8 липня, США не змінили рішення щодо ударів американською зброєю по цілях у РФ.

Теги:
Світ
Україна
республіканці
США
новини Києва
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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