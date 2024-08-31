Кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін зіткнулися в спірних водах Південнокитайського моря

Про це повідомляє Bloomberg.

Речник берегової охорони Китаю Лю Децзюнь звинуватив судно берегової охорони Філіппін 9701 у тому, що воно навмисно спричинило зіткнення в "непрофесійний і небезпечний спосіб" біля рифу Сяньбінь о 12:06 за місцевим часом (07:06 за Київським часом).

Згідно з заявою Лю, розміщеною на сайті берегової охорони, китайська морська поліція вживатиме необхідних заходів для захисту від подібних дій.

Натомість командувач берегової охорони Філіппін Джей Тарріела заявив, що корабель китайської берегової охорони "прямо і навмисно протаранив" корабель філіппінської берегової охорони.

"Корабель берегової охорони Філіппін не провокував китайський корабель", - зазначив Тарріела, додавши, що в результаті зіткнення було пошкоджено філіппінський корабель.