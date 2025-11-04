Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема

Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема

Дар'я Куркіна
4 листопада, 2025 вiвторок
15:55
Світ Девід Бекхем

4 листопада король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив у лицарі колишнього футболіста Девіда Бекхема за заслуги у спорті та його благодійну діяльність

Зміст

Про це пишуть Daily mail i BBC Sport.

"Я, безперечно, мав велике щастя у своїй кар'єрі, вигравши те, що виграв, і зробивши те, що зробив, але отримати таку честь, як звання лицаря, — це більше, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Чесно кажучи, для хлопчика зі східної частини Лондона, народженого в Лейтонстоуні, опинитися тут, у Віндзорському замку, і отримати нагороду від Його Величності Короля — найважливішої і найшанованішої інституції у світі — це справді особливий момент. Без сумніву, це момент найбільшої гордості у моєму житті", – поділився враженнями ексфутболіст після посвяти.

 

Також він відповів на запитання журналістів, чи вдалося поспілкуватися з королем під час церемонії.

"Він був дуже вражений моїм костюмом. Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому я надихався ним для чимало власних образів протягом багатьох років", – сказав Бекхем.

Костюм на подію для Бекхема створила його дружина – дизайнерка Вікторія.

Колишнього футболіста на цій події супроводжували його батьки, Девід і Сандра Бекхеми, та його дружина.

Довідка. Девід Бекхем – англійський футболіст, який закінчив свою карʼєру в 2013 році. Він грав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Мілан", "Парі Сен-Жермен" зокрема. Він провів 115 чемпіонатів за збірну Англії. Його прощальний матч відбувся 18 травня 2013 року за французький "Парі Сен-Жермен" проти "Бреста".

Нині Бекхем займається бізнесом, зокрема є співвласником і президентом футбольного клубу "Інтер Маямі", та благодійністю. У 2022 році він та його дружина пожертвували дітям України $1,3 млн через ЮНІСЕФ.

 

Теги:
Новини
Спорт
Футбол
Англія
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
Читайте також:
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Рустем Умєров
Автор Анатолій Буряк
2 листопада, 2025 неділя
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.77
    Купівля 41.77
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.16
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
16:31
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
"Зробить усе, що в його силах": Зеленський розповів, що говорив із Трампом про позицію Орбана щодо України в ЄС
16:27
PR
ЗУНР – воля, що живе в нас
У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago
16:27
НАБУ
"До співробітника було застосовано фізичну силу": прокурори Офісу генпрокурора й спецпризначенці провели обшуки у працівника НАБУ
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Пушкін, Воронцов та НКВСники. Коли дерусифікують Одесу?
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Єврокомісія
"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення
15:19
Патрік Тернер
НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер
14:49
З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
14:21
Дмитро Слинько
Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
14:07
OPINION
УЗ потрібна державна підтримка, а не пільговий проїзд
13:53
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила закон щодо підвищення якості мобільного інтернету та зв’язку
13:38
Оновлено
Дік Чейні
Помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні
13:30
Оновлено
ЄС ППО
Рада ЄС затвердила новий транш у понад 1,8 млрд євро допомоги Україні в рамках Ukraine Facility
13:16
Ірландія
В Ірландії пропонують скоротити термін проживання біженців з України в держжитлі
13:12
Ексклюзив
Трамп
Республіканці з демократами пересварилися через цю тему: експерт-міжнародник про заяву Трампа щодо випробування ядерної зброї
13:05
Петро Порошенко
Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка
12:50
Піт Гегсет
КНДР випустила близько 10 ракет, коли глава Пентагону Геґсет під час візиту до Південної Кореї прямував до демілітаризованої зони
12:42
Огляд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
12:41
прогноз, погода
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на півдні: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 листопада
12:20
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись у Покровську та на Харківщині, - DeepState
12:08
операція
У Києві пластичному хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки
12:05
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В Україні діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 4 листопада
12:03
OPINION
Інтерес США сьогодні — це підтримка України
11:53
Ексклюзив
Федір Веніславський
Має бути суворе покарання за нехтування наказами головнокомандувача ЗСУ: Веніславський про загибель військових на шикуванні на Дніпровщині
11:37
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ (МП), який під час літургії на Донеччині поширював фейки про ЗСУ
11:31
Прапор Польщі
Польща має намір збудувати власну "стіну дронів", не чекаючи ініціативи ЄС
11:11
Сергій Кузнєцов у супроводі італійської поліції
Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії
11:09
Сергій Ребров
Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
11:03
гривня тисяча гривень
"Зимова підтримка": у Мінсоцполітики розповіли, коли подавати заявку на виплату 1000 грн
10:52
виробництво патронів
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК як критично важливих
10:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
У Куп'янську триває зачистка, - заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"
10:14
конгрес США
У США демократи й республіканці оприлюднили спільну пропозицію, аби зупинити шатдаун
10:12
Огляд
міжнародний огляд
Захід програє Путіну через власну чесність, а Покровськ може повторити долю Бахмута. Акценти світових ЗМІ 4 листопада
10:02
OPINION
Армія і гроші: чому фінанси стали пріоритетом?
09:54
Ексклюзив
удар по видобутку газу
Позбавити газу. Росія знищує родовища, щоб натиснути на капітуляцію холодом
09:53
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: скільки просять та долар та євро в обмінниках
09:43
Володимир Зеленський та Метью Вітакер
Посол США при НАТО Вітакер прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
09:39
Ексклюзив
Костянтинівка, Україна 23 лютого 2025 р.
Люди з чорними обличчями та слідами крові: фотокореспондент Доброносов про Костянтинівку
09:33
Україна Польща
"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV