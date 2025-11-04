Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема

Про це пишуть Daily mail i BBC Sport.

"Я, безперечно, мав велике щастя у своїй кар'єрі, вигравши те, що виграв, і зробивши те, що зробив, але отримати таку честь, як звання лицаря, — це більше, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Чесно кажучи, для хлопчика зі східної частини Лондона, народженого в Лейтонстоуні, опинитися тут, у Віндзорському замку, і отримати нагороду від Його Величності Короля — найважливішої і найшанованішої інституції у світі — це справді особливий момент. Без сумніву, це момент найбільшої гордості у моєму житті", – поділився враженнями ексфутболіст після посвяти.

Також він відповів на запитання журналістів, чи вдалося поспілкуватися з королем під час церемонії.

"Він був дуже вражений моїм костюмом. Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому я надихався ним для чимало власних образів протягом багатьох років", – сказав Бекхем.

Костюм на подію для Бекхема створила його дружина – дизайнерка Вікторія.

Колишнього футболіста на цій події супроводжували його батьки, Девід і Сандра Бекхеми, та його дружина.

Довідка. Девід Бекхем – англійський футболіст, який закінчив свою карʼєру в 2013 році. Він грав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Мілан", "Парі Сен-Жермен" зокрема. Він провів 115 чемпіонатів за збірну Англії. Його прощальний матч відбувся 18 травня 2013 року за французький "Парі Сен-Жермен" проти "Бреста".

Нині Бекхем займається бізнесом, зокрема є співвласником і президентом футбольного клубу "Інтер Маямі", та благодійністю. У 2022 році він та його дружина пожертвували дітям України $1,3 млн через ЮНІСЕФ.