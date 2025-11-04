Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
4 листопада король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив у лицарі колишнього футболіста Девіда Бекхема за заслуги у спорті та його благодійну діяльність
Про це пишуть Daily mail i BBC Sport.
"Я, безперечно, мав велике щастя у своїй кар'єрі, вигравши те, що виграв, і зробивши те, що зробив, але отримати таку честь, як звання лицаря, — це більше, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Чесно кажучи, для хлопчика зі східної частини Лондона, народженого в Лейтонстоуні, опинитися тут, у Віндзорському замку, і отримати нагороду від Його Величності Короля — найважливішої і найшанованішої інституції у світі — це справді особливий момент. Без сумніву, це момент найбільшої гордості у моєму житті", – поділився враженнями ексфутболіст після посвяти.
Також він відповів на запитання журналістів, чи вдалося поспілкуватися з королем під час церемонії.
"Він був дуже вражений моїм костюмом. Він найелегантніше одягнений чоловік, якого я знаю, тому я надихався ним для чимало власних образів протягом багатьох років", – сказав Бекхем.
Костюм на подію для Бекхема створила його дружина – дизайнерка Вікторія.
Колишнього футболіста на цій події супроводжували його батьки, Девід і Сандра Бекхеми, та його дружина.
Довідка. Девід Бекхем – англійський футболіст, який закінчив свою карʼєру в 2013 році. Він грав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Мілан", "Парі Сен-Жермен" зокрема. Він провів 115 чемпіонатів за збірну Англії. Його прощальний матч відбувся 18 травня 2013 року за французький "Парі Сен-Жермен" проти "Бреста".
Нині Бекхем займається бізнесом, зокрема є співвласником і президентом футбольного клубу "Інтер Маямі", та благодійністю. У 2022 році він та його дружина пожертвували дітям України $1,3 млн через ЮНІСЕФ.
