Країни НАТО фінансують війну проти самих себе, - Трамп

Про це сказав президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Навіть країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоносіїв, про що я дізнався два тижні тому і мені це не сподобалося. Вони фінансують війну проти самих себе.Чи чули ви коли-небудь про таке? Якщо Росія не погодиться на угоду, США готові запровадити потужні тарифи. Але щоб ці тарифи були ефективні, європейські країни, ви всі тут, вам доведеться приєднатися до нас і вжити таких самих заходів. Ви набагато ближче до місця подій, між нами океан, але купуєте нафту та газ у Росії, одночасно борючись з нею. Це сороміцькі! Було соромно, коли я про це дізнався", - заявив Трамп.

Трамп наголосив, що країни НАТО, які закуповують енергоносії у РФ, мають від цього відмовитися.