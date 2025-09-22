Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН

Про це він повідомив у telegram.

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму", – поінформував Зеленський.

Він наголосив, що на час візиту протягом декількох днів у нього заплановані майже 20 зустрічей.

"Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", – підкреслив президент.