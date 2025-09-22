Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН

Дар'я Куркіна
22 вересня, 2025 понедiлок
23:15
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 22 вересня за київським часом прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН

Зміст

Про це він повідомив у telegram.

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму", – поінформував Зеленський.

Він наголосив, що на час візиту протягом декількох днів у нього заплановані майже 20 зустрічей.

"Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", – підкреслив президент.

  • Водночас президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, проведуть зустріч завтра, 23 вересня.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ООН
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
Світ про Україну
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
00:03
Оновлено
Золотий м'яч
Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
2025, понедiлок
22 вересня
23:42
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
23:05
інавгураціїя Санду
Молдова може стати плацдармом для нападу на Одещину в разі перемоги проросійських партій на виборах, – Санду
22:40
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 22 вересня
22:22
Молдова
У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах
22:14
Ексклюзив
Олексій Кошель
Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
22:04
Ексклюзив
Євген Дикий
Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
21:43
Ексклюзив
Олександр Краєв
Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв
21:21
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
18:00
OPINION
Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
17:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
