Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, проведуть зустріч завтра, 23 вересня
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, Трамп окрім діалогу з Зеленським завтра також матиме розмови з лідерами Аргентини, ЄС, Туреччини, Індонезії, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Пакистану та ООН зокрема.
- Раніше стало відомо, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.
