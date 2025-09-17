Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС
Наступного тижня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Суспільне.
"Ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", - зазначив Тихий.
Українська сторона хотіла б організувати у США зустріч Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом.
"Кожну нагоду використовуємо для таких зустрічей. Якщо вдасться в Нью-Йорку організувати зустріч, то це буде важлива нагоди обговорити весь порядок денний, питання двосторонніх відносин і загалом важливі рішення. Тому ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася та хотіли б, щоб вона відбулася", - сказав Георгій Тихий, пише "РБК-Україна.
- Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе