Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Суспільне.

"Ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", - зазначив Тихий.

Українська сторона хотіла б організувати у США зустріч Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом.

"Кожну нагоду використовуємо для таких зустрічей. Якщо вдасться в Нью-Йорку організувати зустріч, то це буде важлива нагоди обговорити весь порядок денний, питання двосторонніх відносин і загалом важливі рішення. Тому ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася та хотіли б, щоб вона відбулася", - сказав Георгій Тихий, пише "РБК-Україна.