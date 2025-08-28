Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський подякував Генсеку ООН за слова співчуття та солідарність із українцями після російської атаки 28 серпня .

"Говорили про кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Ми підтримуємо позицію Антоніу Гутерреша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру", - зазначив президент України.

Він наголосив, що "світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН".

"Також ми говорили про підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи. Розраховуємо на участь Генсека в них", - додав Зеленський.