Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Зокрема йшлося про підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський подякував Генсеку ООН за слова співчуття та солідарність із українцями після російської атаки 28 серпня .
"Говорили про кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Ми підтримуємо позицію Антоніу Гутерреша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру", - зазначив президент України.
Він наголосив, що "світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН".
"Також ми говорили про підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи. Розраховуємо на участь Генсека в них", - додав Зеленський.
- На початку липня Денис Шмигаль під час робочого візиту в Іспанію провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
