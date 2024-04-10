Кремль хоче кинути виклик суверенітету Вірменії, - ISW
Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що російська військова поліція на 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна за дезертирство. Його планують примусово перевести до Росії.
Юрист Гельсінської громадянської асамблеї Ані Чатінян повідомила, що організація направила заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати діло вірменським правоохоронним органам. Генеральна прокуратура Вірменії заявила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур.
- У Вірменії заборонили трансляції авторських передач російського пропагандиста Володимира Соловйова.
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