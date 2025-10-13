Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов

Про це заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов сказав у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

Він прокоментував чутки про можливе отруєння Асада.

"По-перше, я зовсім не впевнений, що це було. Я впевнений, що якби його хотіли отруїти, його б отруїли все-таки. Це ж не те, що Навального відкачали в Європі. Ні, він повністю в їх руках був. Сказати, що якісь башти Кремля одні труять, інші рятують, якось не випадає, як на мене", - заявив Данилов.

Експерт висловив впевненість, що його в принципі, можуть отруїти або вбити якимось іншим способом, щоб не було, щоб вуха Кремля не стирчали назовні аж надто сильно.

"Ахмед аш-Шараа висуває вимогу, розігрує карту Асада, але не тільки самого колишнього президента, але й його брата, який Махер, який головний головоріз був І те, що Кремль в якийсь момент задля встановлення відносин з новою Сирією готовий буде пожертвувати сім'єю Асада, я думаю, у них рука не здригнеться", - підсумував Данилов.