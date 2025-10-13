Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
Росія задля встановлення відносин з новою Сирією готова буде пожертвувати сім'єю колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Його можуть вбити
Про це заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов сказав у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.
Він прокоментував чутки про можливе отруєння Асада.
"По-перше, я зовсім не впевнений, що це було. Я впевнений, що якби його хотіли отруїти, його б отруїли все-таки. Це ж не те, що Навального відкачали в Європі. Ні, він повністю в їх руках був. Сказати, що якісь башти Кремля одні труять, інші рятують, якось не випадає, як на мене", - заявив Данилов.
Експерт висловив впевненість, що його в принципі, можуть отруїти або вбити якимось іншим способом, щоб не було, щоб вуха Кремля не стирчали назовні аж надто сильно.
"Ахмед аш-Шараа висуває вимогу, розігрує карту Асада, але не тільки самого колишнього президента, але й його брата, який Махер, який головний головоріз був І те, що Кремль в якийсь момент задля встановлення відносин з новою Сирією готовий буде пожертвувати сім'єю Асада, я думаю, у них рука не здригнеться", - підсумував Данилов.
- За даними Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR), Асада виписали з лікарні на околиці Москви 30 вересня. У SOHR стверджують, що ексдиктатора Сирії отруїли, щоб "осоромити російський уряд і звинуватити його в співучасті" смерті. Також повідомлялося, що стан здоров’я Асада зараз "стабільний", а його брату Махеру дозволили відвідати його в лікарні.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що чутки про отруєння Асада не відповідають дійсності.
