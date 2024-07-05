Кулеба пообіцяв Молдові допомогу України у протистоянні гібридним загрозам з боку РФ перед виборами

Про це він сказав на брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів глав МЗС України, Молдови, Румунії в Кишиневі 5 липня, пише Укрінформ.

Український міністр наголосив, що з представниками Молдови вони узгодили кроки з протидії дезінформації та іншим формам російської гібридної агресії проти країн.

"Росія залучає всю свою пропагандистську машину, щоб повпливати на вибори президента та референдум у Молдові", – сказав він.

Кулеба запевнив, що Україна готова ділитися з Молдовою всім, що їй відомо про те, як працює гібридна загроза з боку РФ, щоб допомогти від неї захиститися.