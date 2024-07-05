Кулеба пообіцяв Молдові допомогу України у протистоянні гібридним загрозам з боку РФ перед виборами
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова допомогти Молдові захиститися від російської гібридної загрози, яка має на меті вплинути на президентські вибори у країні
Про це він сказав на брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів глав МЗС України, Молдови, Румунії в Кишиневі 5 липня, пише Укрінформ.
Український міністр наголосив, що з представниками Молдови вони узгодили кроки з протидії дезінформації та іншим формам російської гібридної агресії проти країн.
"Росія залучає всю свою пропагандистську машину, щоб повпливати на вибори президента та референдум у Молдові", – сказав він.
Кулеба запевнив, що Україна готова ділитися з Молдовою всім, що їй відомо про те, як працює гібридна загроза з боку РФ, щоб допомогти від неї захиститися.
- Нагадаємо, нещодавно парламент Молдови затвердив дату референдуму про вступ країни до Європейського Союзу. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.
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