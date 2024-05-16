У Молдові визначили дату референдуму щодо вступу до ЄС

Про це повідомляє NewsMaker.

Це рішення підтримали 55 депутатів від партії влади "Дія і солідарність", чотири депутати від блоку комуністів і соціалістів проголосували проти, а один - утримався.

Зазначено, що автори законопроєкту змінили питання, що буде на референдумі. Замість запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в конституцію Молдови?". Громадяни матимуть два варіанти відповіді: "Так" і "Ні".

За словами однієї з авторів законопроєкту Вероніки Рошки, у виборчому бюлетені також будуть зазначені зміни для внесення в конституцію, якщо на референдумі більшість людей проголосують "за".

"У такому разі в преамбулі конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку Молдови. У конституції також з’явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС та до актів, які переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів та актів у них буде пріоритет перед національними законами", - додає видання.

Такі поправки внесуть до основного закону після того, як конституційний суд визнає результати референдуму без додаткового голосування в парламенті.