У Молдові визначили дату референдуму щодо вступу до ЄС
Парламент Молдови затвердив дату референдуму про вступ країни до Європейського Союзу. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року
Про це повідомляє NewsMaker.
Це рішення підтримали 55 депутатів від партії влади "Дія і солідарність", чотири депутати від блоку комуністів і соціалістів проголосували проти, а один - утримався.
Зазначено, що автори законопроєкту змінили питання, що буде на референдумі. Замість запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в конституцію Молдови?". Громадяни матимуть два варіанти відповіді: "Так" і "Ні".
За словами однієї з авторів законопроєкту Вероніки Рошки, у виборчому бюлетені також будуть зазначені зміни для внесення в конституцію, якщо на референдумі більшість людей проголосують "за".
"У такому разі в преамбулі конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку Молдови. У конституції також з’явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС та до актів, які переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів та актів у них буде пріоритет перед національними законами", - додає видання.
Такі поправки внесуть до основного закону після того, як конституційний суд визнає результати референдуму без додаткового голосування в парламенті.
- Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
- У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.
- 25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
- 19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС.
- 16 квітня конституційний суд Молдови оголосив позитивний висновок на запит депутатів партії влади "Дія та солідарність" (PAS) про проведення референдуму щодо вступу до ЄС.
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