Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС

Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС

19 березня, 2024 вiвторок
00:28
Новини Мая Санду

Мая Санду повідомила, що звернулася до парламенту Молдови з проханням розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той же день, що і президентські вибори

Про це повідомляє Bloomberg.

"Для більшості громадян Молдови ЄС є проєктом миру і процвітання, в той час, як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові", – сказала Санду на пресконференції в понеділок в столиці Кишиневі.

"Ми очікуємо, що напади і провокації з боку Росії продовжаться, але я закликаю громадян не піддаватися залякуванню і підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним варіантом, який може забезпечити мир", – наголосила вона.

За її словами, референдум не допустить зупинки або розвороту проєвропейського руху Молдови після зміни влади.

"Це має бути підтверджено і записано в Конституції, щоб хто б не був при владі, голос народу за цей напрямок розвитку був обов'язковим для політичного класу", – цитує Санду Reuters.

За її словами, остаточну дату референдуму обиратиме парламент. Поки що не зрозуміло, чи дозволить Конституційний суд призначити референдум на той самий день, що й президентські вибори.

У правлячій партії також планують сумістити референдум з виборами президента, дата яких формально ще не визначена.

Нагадаємо, глава МЗС Молдови Міхай Попшой вважає реалістичною метою вступ країни в ЄС до 2030 року.

  • Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
  • У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.
  • 25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Теги:
Читайте також:
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
військовий квиток, мобілізація
18 березня, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.66
    Купівля 38.66
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
00:03
безпілотник
Асиметричні рішення для переваги над противником: Сирський назвав пріоритет у технологічному розвитку ЗСУ
2024, понедiлок
18 березня
23:40
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган привітав Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах із Україною
23:28
Зоран Міланович
У Хорватії суд заборонив антиукраїнському президенту Мілановичу йти на вибори до звільнення поточної посади
23:00
Олексій Навальний
"Відповідальні за вбивство Навального": Боррель оголосив про санкції проти 30 фізичних і юридичних осіб
22:33
метро "Лісова"
Метро Києва за керівництва Брагінського замовило ремонт на 1,58 млрд грн у родички його бізнес-партнера, - Bihus info
22:29
НАТО
Розміром з невелике місто: у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО
22:02
FPV-дрон
Розбирали знайдений FPV-дрон: на Херсонщині троє цивільних загинули від вибуху боєприпасу
21:58
Ексклюзив
Придністров'я
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
21:35
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
21:34
Ексклюзив
Українські фермери до кордону з Польщею привезли знищену російськими обстрілами й мінами сільгосптехніку
​Засіяти 12 млн гектарів: у Всеукраїнській аграрній раді назвали проблему українських виробників
21:09
Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з ТОТ: Україна надає всіляку допомогу
Обшуки, погрози, залякування: з ТОТ Запорізької та Донецької областей виїхали ще три родини з дітьми
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни перекидають резерви на Авдіївський напрямок, щоб підтримати темпи наступу. Колонка Сергія Згурця
20:24
Ексклюзив
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Викрадених дітей Росією більше, ніж відома кількість, - юристка Рашевська
20:18
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Цьогоріч вийдемо на максимум оборонного виробництва за час незалежності, - Зеленський після Ставки
20:05
OPINION
Митрополит Епіфаній
Нинішній Великий піст — насамперед про стійкість
19:56
Кол-центр, що виманював кошти у громадян ЄС: СБУ з латвійськими правоохоронцями ліквідували міжнародну схему
19:51
Оновлено
Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва: каже, що спікер Джонсон шукає спосіб просунути допомогу Україні
19:47
Ексклюзив
Сумщина
"Немає проїзних мостів": журналістка Яцина про евакуацію з прикордоння на Сумщині
19:44
Огляд
На фото: Порноакторка Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон)
Захоплюватися не можна засуджувати: чому допомога військовим від української порноакторки Джозефіни Джексон викликала суперечки
19:26
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях - бронзова призерка Кубка світу у Сінт-Нікласі (Бельгія)
Жіноча збірна України з фехтування здобула бронзу Кубка світу в Сінт-Нікласі
19:26
військові, ЗСУ
На Новопавлівському напрямку росіяни за підтримки авіації 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:16
прикордонник
Збільшення на 15 тис. військовослужбовців ДПСУ: уряд вніс законопроєкт до ВР
19:00
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
"Це божевільна робота, яку я роблю": прем'єр Канади Трюдо заявив, що щодня думає про відставку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 754-го дня війни: під час рейду в Білгородську та Курську області РФ ліквідовано понад 600 росіян, а Армія дронів за два тижні знищила 88 танків окупантів
18:52
Агенти "АТЕШ" розвідали пункт постійної дисклокації 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ у Перевальному
Партизани розвідали пункт дислокації 126-ї окремої бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному, що в Криму
18:49
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш і його колега з Німеччини Борис Пісторіус, Польща, 18 березня 2024 р.
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
18:43
Залізниця
Путін заявив про нібито відновлення залізниці від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська
18:30
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з прифронтових районів Донеччини 7 людей
18:24
Ексклюзив
москва червона площа
Ми маємо готувати протестні рухи всередині РФ, - представник руху "Вільний Ідель-Урал"
18:12
Ексклюзив
Влада робить недостатньо для повернення полонених азовців, - членкиня Асоціації родин захисників Азовсталі Кротевич
18:07
OPINION
Ольга Айвазовська
"Вибори у Росії": ілюзія величі та безсмертя розбивається об реальність
18:03
СБУ заблокувала ще 5 "схем для ухилянтів": серед фігурантів – директор театру у Кропивницькому
Директор театру в Кропивницькому та посадовиця РАЦСу: СБУ заблокувала 5 схем для ухилянтів
18:00
Ілля Євлаш
Ілля Євлаш очолив пресслужбу Повітряних сил ЗСУ
17:58
Міноборони
Путін невдовзі після "виборів" проведе нову хвилю мобілізації, Україна має підготуватися, – Міноборони
17:39
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
17:37
путін
Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували
17:23
Війна з Росією
Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
17:22
"Це реалістичний план Путіна, і ми маємо декілька підтверджень": голова Запорізької ОВА про можливість РФ мобілізувати 300 тис. жителів ТОТ
17:15
Ексклюзив
евакуація
Евакуація триває щодня, є певні проблеми: голова громади на Сумщині про ситуацію в прикордонні
17:06
війна в Україні
Перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь РФ, – генерал Гаврилюк
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV