Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС
Мая Санду повідомила, що звернулася до парламенту Молдови з проханням розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той же день, що і президентські вибори
Про це повідомляє Bloomberg.
"Для більшості громадян Молдови ЄС є проєктом миру і процвітання, в той час, як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові", – сказала Санду на пресконференції в понеділок в столиці Кишиневі.
"Ми очікуємо, що напади і провокації з боку Росії продовжаться, але я закликаю громадян не піддаватися залякуванню і підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним варіантом, який може забезпечити мир", – наголосила вона.
За її словами, референдум не допустить зупинки або розвороту проєвропейського руху Молдови після зміни влади.
"Це має бути підтверджено і записано в Конституції, щоб хто б не був при владі, голос народу за цей напрямок розвитку був обов'язковим для політичного класу", – цитує Санду Reuters.
За її словами, остаточну дату референдуму обиратиме парламент. Поки що не зрозуміло, чи дозволить Конституційний суд призначити референдум на той самий день, що й президентські вибори.
У правлячій партії також планують сумістити референдум з виборами президента, дата яких формально ще не визначена.
Нагадаємо, глава МЗС Молдови Міхай Попшой вважає реалістичною метою вступ країни в ЄС до 2030 року.
- Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
- У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.
- 25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
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