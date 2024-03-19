Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

"Для більшості громадян Молдови ЄС є проєктом миру і процвітання, в той час, як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові", – сказала Санду на пресконференції в понеділок в столиці Кишиневі.

"Ми очікуємо, що напади і провокації з боку Росії продовжаться, але я закликаю громадян не піддаватися залякуванню і підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним варіантом, який може забезпечити мир", – наголосила вона.

За її словами, референдум не допустить зупинки або розвороту проєвропейського руху Молдови після зміни влади.

"Це має бути підтверджено і записано в Конституції, щоб хто б не був при владі, голос народу за цей напрямок розвитку був обов'язковим для політичного класу", – цитує Санду Reuters.

За її словами, остаточну дату референдуму обиратиме парламент. Поки що не зрозуміло, чи дозволить Конституційний суд призначити референдум на той самий день, що й президентські вибори.

У правлячій партії також планують сумістити референдум з виборами президента, дата яких формально ще не визначена.

Нагадаємо, глава МЗС Молдови Міхай Попшой вважає реалістичною метою вступ країни в ЄС до 2030 року.