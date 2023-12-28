Референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я, - Санду

Про це заявила президента Молдови Мая Санду, пише DW.

"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", - сказала Санду.

Президента також додала, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.