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Референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я, - Санду

28 грудня, 2023 четвер
12:31
Світ Придністров'я

Референдум про входження Молдови до складу Європейського Союзу неможливо організувати на території Придністров'я, бо цей регіон не контролюється молдовською владою

Про це заявила президента Молдови Мая Санду, пише DW.

"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", - сказала Санду.

Президента також додала, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

  • Президентка Молдови Мая Санду просить підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі.

ЄС
Молдова
Вступ в ЄС
Придністров'я
окуповані території
Мая Санду
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