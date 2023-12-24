У Молдові пройде референдум щодо членства в ЄС, а Санду піде на другий президентський термін

Про це йдеться у відеозверненні керівниці Республіки Молдова, що вийшло 24 грудня 2023 року.

"Шановні громадяни, після трьох років повноважень нам вдалося розпочати переговори щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Це те, що три роки тому здавалося неможливим. Для цього історичного досягнення працювало багато людей, було докладено величезних зусиль, і кожен внесок - від державних службовців, від громадянського суспільства, від кожного громадянина - мав значення", - заявила Мая Санду.

За її словами, вона має мету завершити місію євроінтеграції.

"Задля цього я отримала підтримку держав-членів (ЄС, - ред.), і мені потрібна ваша підтримка, дорогі молдавани, щоб досягти успіху. Нам ще потрібно зробити важливі кроки, і я готова продовжувати, якщо ви висловите мені довіру щодо нового мандату у 2024 році", - сказала Санду.

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Окрім того, продовжила президента Молдови, для входження у Євросоюз слід провести референдум.

"Кілька років тому разом з громадянами ми почали шлях перетворення Молдови на кращу країну. Коли я починала цей шлях, корупції у Молдові ставало дедалі більше, а свободи - дедалі менше. Корумповані клани при владі, здавалося, ніде не дівалися. Молдова стала ізольованою країною, про яку говорили лише як про місце відмивання грошей і хронічної бідності. Надії на те, що у нас є шанс змінити ситуацію на краще, ставало все менше і менше", - нагадала Мая Санду.

Натомість, звернула увагу вона, зараз громадяни Республіки Молдова кажуть про свою країну з надією, особливо після того, як розпочато перемовини про вступ до ЄС.

"Нам ще потрібно багато зробити. І найголовніше - забезпечити мир і краще майбутнє для всіх родин і дітей Молдови. Гарантію такого майбутнього ми маємо лише як член Європейського Союзу. Саме тому, я вважаю, необхідно чітко сказати усій країні, який шлях ми обираємо для Молдови. Я прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, на якому голос громадян буде вирішальним", - сказала Мая Санду.