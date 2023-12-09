Про це вона розповіла в суботу, 9 грудня 2023 року, на організованому урядом Форумі мерів, передає Newstream.md.

"Ви вважаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС? Гроші з державного бюджету буде розподілено за принципом справедливості. Гроші, що надходять з Євросоюзу, від платників податків із країн ЄС, підуть тим населеним пунктам, де місцева влада підтримує наш курс на євроінтеграцію", - наголосила Санду.

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Зокрема, з держбюджету протягом останніх двох років половині громад Молдови виділено 1,8 млрд леїв (дорівнює 3,42 млрд гривень).

Як додає Newsmaker.md, Санду нагадала, що ці кошти розподілено між громадами (у Молдові вони називаються "комунами"), "які очолюють мери від різних партій".

Місцеві вибори в Молдові пройшли 5 листопада. Більшість депутатських місць у місцевих радах здобула панівна проєвропейська партія "Дія та солідарність", до якої належить Санду.

Основним спонсором проросійських політпроєктів є друг речника Кремля Дмитра Пєскова олігарх Ілан Шор.



