Вибори у Молдові: партія Санду перемогла в більшості регіонів, але мер в столиці буде опозиційним

Про це повідомляють Newsmaker і DW.

За попередніми даними Центрвиборчкому, кандидат від опозиційної партії "Національний альтернативний рух" (MAN) Іон Чебан, який балотувався на другий термін на посаду мера Кишинева, у першому турі набрав 50,58% голосів.

"MAN переміг у Кишиневі. Від себе та від імені всієї команди щиро дякую всім жителям. Були маніпуляції, шахрайство та численні спроби фальсифікувати вибори на користь панівної партії. Це був найтриваліший процес підрахунку голосів на всіх виборах останніми роками", - заявив Чебан.

За підрахунками голосів другим після чинного мера Кишинева слідують кандидати від партії "Дія та солідарність" (PAS) Ліліан Карп - 28,27%, Партії соціалістів (ПСРМ) Адріан Албу - 4,52% та партії "Платформа гідність і правда" Віктор Кіронда - 3,82%.

Водночас правляча партія "Дія та солідарність" перемогла у 19 із 32 районів на регіональних виборах у Молдові. Зазначається, що цей показник у вісім разів кращий, ніж був на виборах 2019 року.

Як повідомила голова молдавської ЦВК Анжеліка Караман, явка виборців на місцевих виборах склала 41,4%, або понад 1,147 млн громадян. Водночас у 2019 році на виборчі дільниці прийшло 41,7% виборців.

Натомість у восьми населених пунктах країни явка склала менш ніж 25%, там буде проведено повторне голосування на основі тих самих даних у списках виборців, з тими самими кандидатами та тими ж порадами та виборчими бюро.

Тим часом у жодному з районів "Дія та солідарність" не отримає більшості. Північ країни традиційно залишилася за проросійською Партією соціалістів, але з останніх регіональних виборів вона втратила п'ять районів.