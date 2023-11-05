У Молдові відбуваються загальні місцеві вибори
У неділю, 5 листопада, у Молдові проходять загальні місцеві вибори. Жителям потрібно обрати 898 мерів та понад 11 тисяч місцевих радників
Про це пише NewsMaker.
Зазначається, що виборчі дільниці у країні відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00.
За даними ЦВК, у день місцевих виборів у Молдові відкриють 1958 дільниць для голосування, найбільше - у Кишиневі та його передмістях - 305.
Водночас найменше ділянок планується відкрити у Бессарабці - 15 та у Дубосарах - 14.
За даними ЦВК, 5 листопада громадяни мають обрати 898 мерів і 11 058 місцевих радників. Для того, щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них взяло участь не менше чверті виборців, включених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі. У тих населених пунктах, де жоден кандидат у мери не набере понад 50% голосів, організують другий тур виборів.
Так, у Кишиневі на посаду мера балотуються 27 кандидатів.
- Напередодні центральна виборча комісія у Молдові скасувала реєстрацію кандидатів партії "Шанс" на місцевих виборах: це відбулося після повідомлення Служби розвідки та безпеки про те, що партія підкуповує виборців та фінансується з Росії.
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