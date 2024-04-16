Вступ Молдови у ЄС: Конституційний суд дозволив референдум, слово за парламентом

Про це повідомляє NewsMaker.

Тепер остаточне рішення про проведення референдуму має затвердити парламент країни.

Видання зазначає, що в запиті вказана дата проведення референдуму про вступ до ЄС 20 жовтня.

Якщо жителі Молдови проголосують за вступ до ЄС, то до Конституції внесуть кілька поправок. У преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і про незворотність Європейського шляху розвитку Молдови.

Також у Конституції з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.

Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.