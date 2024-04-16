Вступ Молдови у ЄС: Конституційний суд дозволив референдум, слово за парламентом
Конституційний суд Молдови у вівторок, 16 квітня, оголосив позитивний висновок на запит депутатів партії влади "Дія та солідарність" (PAS) про проведення референдуму щодо вступу до ЄС
Про це повідомляє NewsMaker.
Тепер остаточне рішення про проведення референдуму має затвердити парламент країни.
Видання зазначає, що в запиті вказана дата проведення референдуму про вступ до ЄС 20 жовтня.
Якщо жителі Молдови проголосують за вступ до ЄС, то до Конституції внесуть кілька поправок. У преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і про незворотність Європейського шляху розвитку Молдови.
Також у Конституції з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.
Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.
- Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
- У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.
- 25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
- 19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС.
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