Кулеба заявив, що Київ прагне організувати розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bloomberg у Давосі.

За словами Кулеби, мова йде не про зустріч, а саме про телефонну розмову.

"Зараз ми намагаємося, працюємо над організацією ще однієї телефонної розмови між лідерами Китаю та України, тому що є речі, про які вони можуть поговорити, а саме Формула миру, запропонована президентом Зеленським як спосіб відновлення справедливого і міцного миру в Україні", - сказав очільник МЗС України.