Кулеба заявив, що Київ прагне організувати розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ прагне організувати розмову Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bloomberg у Давосі.
За словами Кулеби, мова йде не про зустріч, а саме про телефонну розмову.
"Зараз ми намагаємося, працюємо над організацією ще однієї телефонної розмови між лідерами Китаю та України, тому що є речі, про які вони можуть поговорити, а саме Формула миру, запропонована президентом Зеленським як спосіб відновлення справедливого і міцного миру в Україні", - сказав очільник МЗС України.
- У квітні 2023 року Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із Сі Цзіньпіном.
- Під час годинного спілкування лідери обговорили актуальні питання, аби в Україні запанував справедливий та сталий мир. Зеленський вчергове наголосив, що територіальна цілісність має бути відновлена в межах 1991 року.
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