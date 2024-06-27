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Латвія заблокувала низку прокремлівських сайтів

27 червня, 2024 четвер
01:07
Світ Латвія

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ заблокувала сім російських сайтів, які поширювали прокремлівську пропаганду та прославляли злочини Росії

Зміст

Про це інформує Delfi

Вказано, що до списку заблокованих сайтів потрапили rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, Радіогордость.РФ, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.ru.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії під час перевірки зафіксувала, що ці портали використовувалися для підтримки російської пропаганди. Зокрема, вони поширювали спотворену та неправдиву інформацію про війну Росії проти України і виправдовували російські воєнні злочини.

"Інтернет-провайдери повинні негайно заборонити доступ до сайтів та їхніх доменних імен, направляючи своїх користувачів до інформаційного повідомлення nelegalssaturs.lv", - йдеться у повідосленні. 

  • Раніше Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду. 

Теги:
Росія
Латвія
російська армія
Війна з Росією
пропаганда
воєнні злочини Росії
російські фейки
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