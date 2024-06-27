Латвія заблокувала низку прокремлівських сайтів

Про це інформує Delfi.

Вказано, що до списку заблокованих сайтів потрапили rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, Радіогордость.РФ, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.ru.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії під час перевірки зафіксувала, що ці портали використовувалися для підтримки російської пропаганди. Зокрема, вони поширювали спотворену та неправдиву інформацію про війну Росії проти України і виправдовували російські воєнні злочини.

"Інтернет-провайдери повинні негайно заборонити доступ до сайтів та їхніх доменних імен, направляючи своїх користувачів до інформаційного повідомлення nelegalssaturs.lv", - йдеться у повідосленні.