У Латвії заблокували низку сайтів з російською пропагандою

Про це йдеться в повідомленні офіційного видання Latvijas Vēstnesis, передає Delfi.

Доступ закрито до сайтів mk-pskov.ru, life.ru, pnp.ru, news-front.su, russkie.org, ont.by, sb.by, council.gov.ru, x-true.info. Користувачів цих сторінок буде перенаправлено на інформаційне повідомлення nelegalssaturs.lv.

Рішення ґрунтується на висновках іншої компетентної установи та самої ради про те, що ці сайти використовуються для підтримки агресивної російської пропаганди. Влада дійшла висновку, що на цих сайтах поширюється спотворена і неправдива інформація про війну Росії проти України, і про військові злочини, скоєні Росією, з метою їх виправдання. Також поширювалися ненависницькі висловлювання та інформація, що дискредитує Латвію і НАТО.

"Отримання такої інформації може викликати у частини населення тривогу і страх за існування своєї держави, за власне майбутнє, за майбутнє своєї сім'ї, а також розколювати суспільство. Крім того, сайти містять дезінформацію, що може призвести до виникнення та активізації організацій, які підтримують радикальні ідеї, а також їхніх супротивників, що не виключає можливості протестів різних груп усередині країн і тим самим впливає на громадський порядок і безпеку людей, а також на безпеку держави загалом", – ідеться в заяві NEPLP.

На думку NEPLP, передбачений законом про електронний зв'язок інструмент обмеження свободи вираження поглядів – обмеження доступу до сайтів, що поширюють контент, який загрожує або може загрожувати національній безпеці або громадському порядку і безпеці, – прийнятний спосіб для досягнення легітимної мети.