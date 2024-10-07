Лавров пригрозив США "небезпечними наслідками" через підтримку України

Про це він розповів в інтервʼю Newsweek.

За словами Лаврова, РФ "відкрита до політико-дипломатичного врегулювання для усунення першопричини кризи".

Глава російської дипломатії вважає, що "відновлення миру не є частиною плану" України. Також Лавров заявив, що Москва пропонує план припинення війни, відповідно до якого Київ має поступитися тимчасово окупованими РФ після "референдуму" 2022 року територіями Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Кримом. Водночас Україна має відмовитися від наміру вступити до НАТО.

Російський міністр закордонних справ також пригрозив "небезпечними наслідками" для Штатів.

"Вашингтон та його союзники по НАТО надають Києву політичну, військову та фінансову підтримку, щоб війна тривала. Вони обговорюють дозвіл ЗСУ на використання західних ракет великої дальності для завдання удару вглиб російської території. "Гра з вогнем" таким чином може призвести до небезпечних наслідків", - сказав він.

Лавров додав, що плани Москви "узгоджуються з траєкторією світу, що швидко змінюється", де РФ "налагодила глибоке партнерство з Китаєм і зміцнила зв'язки з країнами, що розвиваються".