"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров обіцяє наслідки країнам, які допоможуть Україні для завдання ударів по території РФ далекобійною зброєю
Про це пише російська державна пропагандистська агенція "РИА-Новости".
За словами Лаврова, Росія буцімто не хоче ескалації конфлікту із Заходом. Проте попереджає про наслідки.
"Смію вас запевнити, у нас є озброєння, які матимуть серйозні наслідки для господарів українського режиму. Ці озброєння є. Вони у стані повної бойової готовності", - йдеться у заяві очільника МЗС.
Він також додав, що "ніхто не хоче ядерної зброї".
"Переконаний, що в таких ситуаціях у тих, хто ухвалює рішення, є уявлення, про що ми говоримо. Ніхто не хоче ядерної війни. Багато разів це говорили", - каже Лавров.
- 16 вересня повідомлялось, що в Держдепі США заявили, що поки не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування далекобійної західної зброї по території РФ.
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