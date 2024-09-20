"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні

Про це пише російська державна пропагандистська агенція "РИА-Новости".

За словами Лаврова, Росія буцімто не хоче ескалації конфлікту із Заходом. Проте попереджає про наслідки.

"Смію вас запевнити, у нас є озброєння, які матимуть серйозні наслідки для господарів українського режиму. Ці озброєння є. Вони у стані повної бойової готовності", - йдеться у заяві очільника МЗС.

Він також додав, що "ніхто не хоче ядерної зброї".

"Переконаний, що в таких ситуаціях у тих, хто ухвалює рішення, є уявлення, про що ми говоримо. Ніхто не хоче ядерної війни. Багато разів це говорили", - каже Лавров.