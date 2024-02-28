Лідер республіканців у сенаті США Макконнелл оголосив про відставку
Мітч Макконнелл, який найдовше в історії обіймав місце лідера республіканців у сенаті США, оголосив про відставку
Про це пише AP.
Лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл минулого тижня відзначив своє 82-річчя.
Він став сенатором у 1985 році.
Макконнелл піде у відставку з поста лідера республіканців у сенаті в листопаді.
Про своє рішення він оголосив у середу в кулуарах сенату.
"Один із найбільш недооцінених талантів у житті - це знати, коли настав час переходити до наступної глави життя. Тож я стою перед вами сьогодні... щоб сказати, що це буде мій останній термін на посаді лідера сенату від Республіканської партії", - сказав він.
Макконнелл заявив, що планує відбути свій термін у сенаті, який закінчується в січні 2027 року, "хоча й з іншого місця в палаті".
- 25 січня лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні, наголосивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки.
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