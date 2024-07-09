Лідер угорської опозиції Петер Мадяр оголосив збір після атаки РФ по "Охматдиту" й особисто приїде до Києва
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр оголосив збір на допомогу українським дітям після російської ракетної атаки по київській дитячій лікарні "Охматдит"
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
"Завтра на світанку я поїду до Києва від імені партії "Тиса" та угорського народу. Як батько я не можу вчинити інакше", - зауважив Мадяр.
Він зазначив, що атака на "Охматдит" шокувала всіх, бо "жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть вдіяти. У них навіть не було шансу вижити."
"Ми, угорці, праві і ліві, разом відкидаємо насильство і війну. Ми солідарні, здоров'я та безпека дітей є нашим пріоритетом", - підкреслив Мадяр.
Партія "Тиса" за допомогою фонду "Медспот" передасть значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням. Петер Мадяр особисто пожертвував 1 мільйон форинтів (близько 2500 євро).
"Рятуючи одне життя, ми рятуємо світ", - наголосив він.
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Уранці 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі й величезна кількість постраждалих. Серед об'єктів, куди поцілили окупанти, – дитяча лікарня "Охматдит". 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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