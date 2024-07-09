Лідер угорської опозиції Петер Мадяр оголосив збір після атаки РФ по "Охматдиту" й особисто приїде до Києва

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра на світанку я поїду до Києва від імені партії "Тиса" та угорського народу. Як батько я не можу вчинити інакше", - зауважив Мадяр.

Він зазначив, що атака на "Охматдит" шокувала всіх, бо "жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть вдіяти. У них навіть не було шансу вижити."

"Ми, угорці, праві і ліві, разом відкидаємо насильство і війну. Ми солідарні, здоров'я та безпека дітей є нашим пріоритетом", - підкреслив Мадяр.

Партія "Тиса" за допомогою фонду "Медспот" передасть значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням. Петер Мадяр особисто пожертвував 1 мільйон форинтів (близько 2500 євро).

"Рятуючи одне життя, ми рятуємо світ", - наголосив він.