Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що втручання в роботу GPS було заблоковане електронною системою захисту літака. Це підтвердив речник Міністерства оборони Іспанії.

Також повідомляється, що повітряне судно перебувало над Балтійським морем, поблизу російського Калінінграда.

Роблес прямувала до Литви, щоб відвідати іспанських військовослужбовців, які там дислокуються. Раніше цього року ВПС Іспанії розмістили у Литві вісім літаків Eurofighter в рамках операції НАТО.