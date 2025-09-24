Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда
Військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, зазнав GPS-атаки під час перельоту до Литви
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що втручання в роботу GPS було заблоковане електронною системою захисту літака. Це підтвердив речник Міністерства оборони Іспанії.
Також повідомляється, що повітряне судно перебувало над Балтійським морем, поблизу російського Калінінграда.
Роблес прямувала до Литви, щоб відвідати іспанських військовослужбовців, які там дислокуються. Раніше цього року ВПС Іспанії розмістили у Литві вісім літаків Eurofighter в рамках операції НАТО.
- На початку вересня видання Financial Times повідомляло, що Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн змушені були приземлити за паперовими картами в Болгарії через збій у роботі GPS. Зазначалося, що це могло бути результатом російської атаки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 48.47Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе