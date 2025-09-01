Літак фон дер Ляєн змушені були приземлити в Болгарії за паперовими картами через ймовірне втручання РФ, - FT
Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн змушені були приземлити за паперовими картами в Болгарії через збій у роботі GPS: це може бути результатом російської атаки
Про це пише Financial Times.
У матеріалі йдеться: літак, на борту якого була фон дер Ляєн 31 серпня, втратив електронні навігаційні засоби під час підльоту до аеропорту міста Пловдив. За словами трьох чиновників, цей інцидент підозрюють як операцію російського втручання.
"GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати", – сказав співрозмовник видання.
Після цього, як стверджується, літак годину кружляв над аеропортом. Потім пілот вирішив посадити борт вручну, використовуючи паперові карти.
"Це було беззаперечне втручання", – підкреслило джерело.
Згодом Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила FT інформацію.
"З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення глушіння (GPS) та нещодавно – підробка сигналів. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів (GPS), що призводить до різних операційних проблем для літаків та наземних систем", – пояснили в заяві.
Водночас речник диктатора РФ Дмитро Пєсков сказав виданню, що "ваша інформація невірна".
- У липні міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що росіяни привезли додаткове обладнання для глушіння сигналів у район, розташований за 20 км від естонського кордону.
