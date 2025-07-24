Росія перемістила системи РЕБ ближче до естонського кордону

Про це інформує Bloomberg.

На пресконференції Таро розповів, що російська армія привезла додаткове обладнання для глушіння сигналів в район міста Кінгісепп (Ленінградська область РФ), яке розташоване за 20 кілометрів від кордону Росії з Естонією.

Зазначено, що йдеться про обладнання, яке РФ використовує на полі бою в Україні для перешкоджання навігаційним сигналам дронів. Разом з тим, воно спричиняє серйозні перешкоди для систем GPS, які використовують комерційні літаки та кораблі.

Таро заявив, що внутрішня служба безпеки Естонії підтримує контакт з російськими військовими щодо цього питання. Водночас у міноборони РФ це питання не коментують.