Росія перемістила системи РЕБ ближче до естонського кордону
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що росіяни привезли додаткове обладнання для глушіння сигналів у район, розташований за 20 км від естонського кордону
Про це інформує Bloomberg.
На пресконференції Таро розповів, що російська армія привезла додаткове обладнання для глушіння сигналів в район міста Кінгісепп (Ленінградська область РФ), яке розташоване за 20 кілометрів від кордону Росії з Естонією.
Зазначено, що йдеться про обладнання, яке РФ використовує на полі бою в Україні для перешкоджання навігаційним сигналам дронів. Разом з тим, воно спричиняє серйозні перешкоди для систем GPS, які використовують комерційні літаки та кораблі.
Таро заявив, що внутрішня служба безпеки Естонії підтримує контакт з російськими військовими щодо цього питання. Водночас у міноборони РФ це питання не коментують.
- У період із січня по квітень 2024 року більш ніж кожен четвертий транспортний рейс військової авіації Великої Британії над Європою зазнав перешкод через блокування Росією GPS.
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