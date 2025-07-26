Литва готова долучитися до плану США щодо постачання систем Patriot Україні

Про це вона заявила за підсумками зустрічі з міністром оборони США Пітом Геґсетом.

За словами Шакалієне, під час переговорів вона висловила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа щодо механізму постачання американського озброєння Україні, фінансування якого повністю покладається на союзників по Північноатлантичному альянсу.

"Під час зустрічі я також висловилась на підтримку рішення президента Дональда Трампа постачати Україні зброю американського виробництва, повністю профінансовану союзниками по НАТО. Литва також готова внести свій внесок у постачання Україні систем Patriot.", — заявила Шакалієне.

Для реалізації цієї ініціативи Литва планує виділити до 30 млн євро.