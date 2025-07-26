Литва готова долучитися до плану США щодо постачання систем Patriot Україні
Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що країна готова долучитися до ініціативи Сполучених Штатів, яка передбачає фінансування поставок систем протиповітряної оборони Patriot для України за кошти країн-членів НАТО
Про це вона заявила за підсумками зустрічі з міністром оборони США Пітом Геґсетом.
За словами Шакалієне, під час переговорів вона висловила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа щодо механізму постачання американського озброєння Україні, фінансування якого повністю покладається на союзників по Північноатлантичному альянсу.
"Під час зустрічі я також висловилась на підтримку рішення президента Дональда Трампа постачати Україні зброю американського виробництва, повністю профінансовану союзниками по НАТО. Литва також готова внести свій внесок у постачання Україні систем Patriot.", — заявила Шакалієне.
Для реалізації цієї ініціативи Литва планує виділити до 30 млн євро.
- Нагадаємо, на початку тижня Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Повідомлялося, що їх мають доставити якомога швидше.
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