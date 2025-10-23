Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
Поліція Лондона почала використовувати дрони для реагування на екстрені виклики. Правоохоронці кажуть, що безпілотні апарати можуть швидше прибувати на місця злочинів і передавати відео офіцерам, які прямують туди, допомагаючи їм ідентифікувати та знаходити підозрюваних
Про це повідомляє Reuters.
Пілотний проєкт під назвою "Дрон як перший реагувальник" запустили в районі Іслінгтон на півночі Лондона. Поліція планує розширити його ще на дві локації в столиці до кінця року.
Дрони, що зберігаються в контейнерах на дахах поліцейських будівель, можуть віддалено запускатися до місць подій. Перебуваючи в повітрі, вони транслюють зображення в реальному часі до диспетчерського центру або на мобільні пристрої офіцерів, які прямують на виклик.
У поліції зазначили, що дрони підтримуватимуть широкий спектр оперативних завдань, зокрема пошуки зниклих осіб, відстеження підозрюваних та збирання доказів на місці події.
За інформацією правоохоронців, інші поліцейські підрозділи по всій країні також тестують використання дронів.
У Reuters відмітили, що дрони випробовують і для інших цілей. Торік авіаційний регулятор Великої Британії обрав шість проєктів для тестування застосування безпілотних літальних апаратів у доставці вантажів та інспекції інфраструктури.
Служба безпеки України представила оновлене покоління морських безпілотних платформ «Sea Baby», які вже брали участь у бойових операціях у Чорному морі, зокрема під час третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.
