Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації

Про це повідомляє Reuters.

Пілотний проєкт під назвою "Дрон як перший реагувальник" запустили в районі Іслінгтон на півночі Лондона. Поліція планує розширити його ще на дві локації в столиці до кінця року.

Дрони, що зберігаються в контейнерах на дахах поліцейських будівель, можуть віддалено запускатися до місць подій. Перебуваючи в повітрі, вони транслюють зображення в реальному часі до диспетчерського центру або на мобільні пристрої офіцерів, які прямують на виклик.

У поліції зазначили, що дрони підтримуватимуть широкий спектр оперативних завдань, зокрема пошуки зниклих осіб, відстеження підозрюваних та збирання доказів на місці події.

За інформацією правоохоронців, інші поліцейські підрозділи по всій країні також тестують використання дронів.

У Reuters відмітили, що дрони випробовують і для інших цілей. Торік авіаційний регулятор Великої Британії обрав шість проєктів для тестування застосування безпілотних літальних апаратів у доставці вантажів та інспекції інфраструктури.