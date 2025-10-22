СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"

Про це повідомляє СБУ.



За словами голови СБУ Василя Малюка, нові "Sea Baby" виявилися ще ефективнішими й суттєво посилили позиції України в морі. Він підкреслив, що робота зі звільнення Чорного моря від російського флоту триватиме, а противник "відчує на собі міць наших розробок".

Керівник військової контррозвідки СБУ, бригадний генерал Іван Лукашевич, розповів, що під час атаки на Кримський міст такі дрони вже доставили вибухівку до визначених точок, що спричинило підрив опор споруди.

Нові модифікації створені за кошти, зібрані через платформу UNITED24

У розробці та виробництві брали участь українські фахівці СБУ. За оприлюдненими даними, оновлені дрони долають відстані понад 1 500 км, можуть нести до 2 000 кг вантажу, оснащені посиленими двигунами та сучасною навігацією.

Під час демонстрації показали дві версії "Sea Baby": одна — з гіростабілізованою кулеметною установкою з автозахопленням і системою розпізнавання цілей, інша — з важким озброєнням, зокрема 10‑зарядною ракетною системою залпового вогню типу "Град".

У відомстві також нагадали, що активне застосування безпілотних платформ уже змусило Росію перегрупувати частину флоту й сприяло розблокуванню "зернового коридору".