Спецоперація Sea Baby: в СБУ показали, як морські дрони вступили в бій з вертольотами й літаками РФ у Керченській бухті

Про це інформує Служба безпеки України.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю", - зазначили у СБУ, додавши, що морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичними системами наведення, відкрили вогонь у відповідь.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на російських вертольотах є вбиті й поранені, також було зафіксовано серйозні ушкодження літаків, які потребуватимуть капітального ремонту.

Крім того, дрони українських спецслужб вразили баржу, що транспортувала військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Цей міст окупанти намагаються відновити після попередніх атак українських сил.

"Sea Baby - це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", - зазначили в 13-му Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.