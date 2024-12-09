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Головна Війна з Росією Спецоперація Sea Baby: в СБУ показали, як морські дрони вступили в бій з вертольотами й літаками РФ у Керченській бухті

Спецоперація Sea Baby: в СБУ показали, як морські дрони вступили в бій з вертольотами й літаками РФ у Керченській бухті

Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
10:35
Війна з Росією Sea Baby

В ніч з 5 на 6 грудня у Керченській бухті Служба безпеки України провела спецоперацію Sea Baby, застосувавши морські дрони проти російських військових літаків, вертольотів та патрульних катерів

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю", - зазначили у СБУ, додавши, що морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичними системами наведення, відкрили вогонь у відповідь.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на російських вертольотах є вбиті й поранені, також було зафіксовано серйозні ушкодження літаків, які потребуватимуть капітального ремонту.

Крім того, дрони українських спецслужб вразили баржу, що транспортувала військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Цей міст окупанти намагаються відновити після попередніх атак українських сил.

"Sea Baby - це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", - зазначили в 13-му Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

  • Над ранок у п'ятницю, 6 грудня, пролунали вибухи в Керчі в тимчасово окупованому Криму. Окупанти перекрили рух Кримським мостом.
  • Наступного дня бійці Військово-Морських сил ЗСУ за допомогою морських безпілотників уразили об'єкти окупантів на захоплених газових платформах у Криму.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Крим
СБУ
окупанти
Керченський міст
Кримський міст
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