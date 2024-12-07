Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
Морські дрони ВМС атакували захоплені газові платформи біля Криму
Бійці Військово-Морських сил ЗСУ за допомогою морських безпілотників уразили об'єкти окупантів на захоплених газових платформах у Криму
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Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
"Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях", - написав він.
За словами Неїжпапи, внаслідок удару знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
"Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди", - наголосив командувач ВМСУ.
- Також раніше, 28 листопада українські розвідники знищили на території окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет", а потім ще три ворожі РЛС.
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