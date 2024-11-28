Бійці ГУР в окупованому Криму знищили російську РЛС "Подлет" вартістю $5 млн

Про це інформує пресслужба ГУР.



Там розповіли, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Зокрема, "Подлет" призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400,



Зазначається, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 млн доларів.