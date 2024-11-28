Бійці ГУР в окупованому Криму знищили російську РЛС "Подлет" вартістю $5 млн
Українські розвідники у четвер, 28 листопада, знищили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет"
Про це інформує пресслужба ГУР.
Там розповіли, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Зокрема, "Подлет" призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400,
Зазначається, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 млн доларів.
- Бійці ГУР вже атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян у квітні цього року.
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