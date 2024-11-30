"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
У п'ятницю, 29 листопада, бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили в тимчасово окупованому Криму ще три радіолокаційні комплекси росіян
Про це інформує пресслужба ГУР.
"У результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, бійці ГУР уразили РЛС "Каста-2е2" і дві РЛС "Подльот".
У розвідці наголосили, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.
- Також раніше, 28 листопада українські розвідники знищили на території окупованого Криму ще один російський радіолокаційний комплекс "Подлет".
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