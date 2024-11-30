"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму

Про це інформує пресслужба ГУР.



"У результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бійці ГУР уразили РЛС "Каста-2е2" і дві РЛС "Подльот".

У розвідці наголосили, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.