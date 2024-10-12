Лукашенко домовився з Роснафтою "помацати" надра Гомельщини
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з ПАТ "Роснафта" вивчити надра Гомельської області
Про це повідомили БЕЛТА та пресслужба Лукашенка.
Білоруський диктатор заявив, що домовився з керівником Роснафти, що вони "помацають серйозно території Гомельської області".
"Ми обов'язково знайдемо там нафту - за радянських часів свердловини пробурили й кинули. І ми ці гроші спрямуємо на розвиток нашої Гомельщини", - сказав Лукашенко.
Самопроголошений президент також зазначив, що Гомельська область - це "високорозвинений промисловий і аграрний регіон з великим туристичним потенціалом".
"Ми зберегли доступ до багатих і дуже затребуваних ресурсів, тому маємо змогу видобувати не лише торф, а й вугілля, нафту, калій", - сказав Лукашенко.
- Незалежне дослідження, проведене природоохоронною організацією Greenpeace, виявило, що танкери з російською нафтою попри санкції продовжують прямувати до портів ЄС
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