Лукашенко домовився з Роснафтою "помацати" надра Гомельщини

Про це повідомили БЕЛТА та пресслужба Лукашенка.

Білоруський диктатор заявив, що домовився з керівником Роснафти, що вони "помацають серйозно території Гомельської області".

"Ми обов'язково знайдемо там нафту - за радянських часів свердловини пробурили й кинули. І ми ці гроші спрямуємо на розвиток нашої Гомельщини", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент також зазначив, що Гомельська область - це "високорозвинений промисловий і аграрний регіон з великим туристичним потенціалом".

"Ми зберегли доступ до багатих і дуже затребуваних ресурсів, тому маємо змогу видобувати не лише торф, а й вугілля, нафту, калій", - сказав Лукашенко.