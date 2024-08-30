Лукашенко на день народження отримав від Путіна найвищу нагороду у РФ

Відповідний указ очільника Кремля публікує пропагандистське агентство РИА Новости.

Зазначається, що Лукашенка нагородили за "заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави".

Крім того, Путін надіслав Лукашенку телеграму, в якій привітав його з 70-річчям, зазначивши, що дорожить добрими відносинами з білоруським диктатором.

"Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва", - йдеться у привітанні.

Вато зазначити, що орденом Андрія Первозванного в Росії нагороджують державних і громадських діячів, воєначальників, представників науки, культури, мистецтва і різних галузей економіки за "виняткові заслуги". Орденом можуть нагороджувати глав зарубіжних держав.