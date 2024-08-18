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Головна Війна з Росією "Давайте почнемо з того, на чому закінчили у Стамбулі". Лукашенко вдруге з початку операції на Курщині пропонує Україні перемовини

"Давайте почнемо з того, на чому закінчили у Стамбулі". Лукашенко вдруге з початку операції на Курщині пропонує Україні перемовини

18 серпня, 2024 неділя
14:40
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Оскільки Україна вже нібито пройшла етап "денацифікації", Москві та Києву варто повернутися за стіл переговорів

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З такою заявою в етері пропагандистського телеканалу "Росія 1" у неділю, 18 серпня 2024 року, виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Ви кажете іноді про нациків. Нема там уже цих нациків. Денацифіковано Україну. Але є кілька оскаженілих нациків, які там залишилися, але вони вже не в тренді", - зазначив диктатор в інтерв'ю програмі "Велике недільне інтерв'ю".

Після цих слів Лукашенко вже вдруге за останній тиждень закликав Росію та Україну повернутися до переговорів для того, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. 

На його думку, за основу майбутніх угод можна взяти домовленості, які були досягнуті у Стамбулі у 2022 році. 

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"Якщо сісти за стіл переговорів, одразу питання: з чого почати? Він (президент РФ Володимир Путін - ред.) правильно, від землі розумно запропонував - давайте почнемо з того, на чому закінчили у Стамбулі. Давайте розгорнемо цей зошит, де підписалися, фактично парафували переговорники, керівники з вашого боку. Мені Путін його переслав одразу. Так, на землі змінилася ситуація, але з цього можна почати", - сказав білоруський правитель.

Минулого четверга, 15 серпня, Лукашенко заявляв, що Москві та Києву треба розпочати процес із врегулювання конфлікту, щоб уникнути його переростання в ядерну війну.

"По периметру Білорусі та Росії вже натискали "червоні ці кнопки". Залишилося тільки "найчервонішу" натиснути. Якщо вони хочуть, щоб цього не було, сядемо за стіл перемовин і закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна", - закликав Лукашенко.

  • Операція Сил оборони на Курщині розпочалася 6 серпня.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
переговори з РФ
Курськ
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