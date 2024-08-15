"Хай у цьому казані всі здохнуть": Лукашенко заявив, що Захід не прагне до миру в Україні

Про це інформує російська пропагандистська агенція БЕЛТА, посилаючись на інтерв'ю Лукашенка російським пропагандистам.

За його словами, Захід не хоче миру в Україні. Водночас Лукашенко закликає сісти за стіл переговорів, оскільки "ця бійка" не потрібна ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам.

"Вона потрібна їм (Заходу, - ред.). Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони - високопоставлені люди - відкрито говорять. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі здохнуть", - сказав Лукашенко.

Він додав, що про це говорять високопоставлені особи "американського походження".