"Хай у цьому казані всі здохнуть": Лукашенко заявив, що Захід не прагне до миру в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що низка високопосадовців на Заході не хочуть, щоб російсько-українська війна завершилась за столом переговорів
Про це інформує російська пропагандистська агенція БЕЛТА, посилаючись на інтерв'ю Лукашенка російським пропагандистам.
За його словами, Захід не хоче миру в Україні. Водночас Лукашенко закликає сісти за стіл переговорів, оскільки "ця бійка" не потрібна ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам.
"Вона потрібна їм (Заходу, - ред.). Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони - високопоставлені люди - відкрито говорять. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі здохнуть", - сказав Лукашенко.
Він додав, що про це говорять високопоставлені особи "американського походження".
- Напередодні білоруське МЗС пригрозило Україні закриттям українського посольства в Мінську. В Україні закликали представників Білорусі не нагнітати антиукраїнські настрої.
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