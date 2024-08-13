У Білорусі заявили про намір закрити українське посольство, у МЗС України закликали "не нагнітати"

Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає Liga.net.

Тихий розповів, що українське МЗС бачило заяви Білорусі про можливість закриття українського посольства в Мінську: їх вивчають й аналізують.

"Не бачимо особливої доцільності, якщо чесно, реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", - сказав він.

Речник МЗС зазначив, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати ці антиукраїнські настрої й не створювати цього враження якихось уявних загроз, яких немає". За його словами, Україна слідкуватиме за діями та заявами Мінська і реагуватиме на них у відповідний спосіб.