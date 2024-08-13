У Білорусі заявили про намір закрити українське посольство, у МЗС України закликали "не нагнітати"
Білоруське МЗС пригрозило Україні закриттям українського посольства в Мінську. В Україні закликали представників Білорусі не нагнітати антиукраїнські настрої
Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає Liga.net.
Тихий розповів, що українське МЗС бачило заяви Білорусі про можливість закриття українського посольства в Мінську: їх вивчають й аналізують.
"Не бачимо особливої доцільності, якщо чесно, реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", - сказав він.
Речник МЗС зазначив, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати ці антиукраїнські настрої й не створювати цього враження якихось уявних загроз, яких немає". За його словами, Україна слідкуватиме за діями та заявами Мінська і реагуватиме на них у відповідний спосіб.
- 10 серпня міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш, заявивши їй, що країна може порушити питання щодо присутності у Мінську посольства України. Це пов'язано з заявою самопроголошеного президента Лукашенка про нібито збиття напередодні ввечері силами ППО кількох ударних дронів, що залетіли з боку України.
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