Білорусь погрожує закрити посольство України: яка причина
У суботу, 10 серпня, міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш, заявивши їй, що країна може порушити питання щодо присутності у Мінську посольства України
Про це повідомляє МЗС Білорусі.
"Українській дипломатці було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України", - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі "не зможе впливати на запобігання таким провокаціям", білоруською стороною буде поставлено питання про "доцільність його подальшої присутності в Мінську".
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Також у міністерстві додали, що Ольгу Тимуш нібито "попередили про те, що у разі повторення таких провокацій білоруська сторона залишає за собою право зробити відповідні кроки для захисту своєї території".
Що відомо
Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко в суботу, 10 серпня 2024 року, заявив про нібито збиття напередодні ввечері силами ППО кількох ударних дронів, що залетіли з боку України.
"Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі. Решту було передано (у нас єдине ППО з Росією), було передано Російській Федерації", - зазначив так званий президент Республіки Білорусь.
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