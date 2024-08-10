Якщо Лукашенко полізе у війну, армія Білорусі буде розбита, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

"Можна з великою ймовірністю бути впевненим, що найближчим часом дії з території Білорусі проти нас проводитися не будуть, особливо по суходолу. Адже у протилежному випадку ми можемо використовувати 51 статтю статуту Організації Об’єднаних Націй про самооборону і маємо право атакувати будь-які військові об’єкти на території агресора. Для цього не треба додаткових дозволів", - повідомив він.

За словами майора запасу НГУ, якщо Лукашенко полізе у війну, армія Білорусі буде розбита.

"Якщо ми з нашими партнерами домовились не використовувати певні види озброєння, то з власним озброєнням, вибачте, ми керуємося статтями міжнародного права, тобто статутом ООН. Лукашенко зрозуміє, що якщо він полізе зі своєї території, і з Білорусі буде хоч щось зроблено, не тільки щось прилетить, то ми одразу будемо відповідати ударом. Він бачить зараз, що якщо Україна завдасть удар у відповідь, білоруська армія при всіх її можливостях буде розбита дуже швидко", - резюмував він.