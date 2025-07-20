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Головна Світ Лукашенко незмінно править Білоруссю вже рівно 31 рік

Лукашенко незмінно править Білоруссю вже рівно 31 рік

Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
19:51
Світ Лукашенко під БЧБ-прапором вступає на посаду президента Республіки Білорусь (20 липня 1994 року)

31 рік тому, 20 липня 1994 року, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вступив на посаду президента. Як стверджує опозиція, це стало можливим завдяки його зв'язку із КДБ-ФСБ ще з 80-их років XX ст.

Зміст

Про сьогоднішню дату в історії сучасної Білорусі нагадує білоруський опозиційний ТГ-канал Nexta.

"31 рік тому Лукашенко провів свою першу інавгурацію — і досі не може піти з неї. 20 липня 1994 року Олександр Лукашенко офіційно обійняв посаду президента Білорусі. Обіцяв порядок, справедливість та чесність. Натомість через 31 рік у Білорусі — диктатура, політв'язні та шлях у нікуди", - йдеться у повідомленні.

Читайте і дивіться також: Лукашенко каже білорусам як харчуватися: "Цукру насиплеш, водою побризкаєш" 

Казав, що "без нього все розвалиться", але з ним теж розвалилося, зазначає Nexta.

"Президентом став за живої Конституції — і сам її не раз поховав. Поховав і економіку. За Лукашенка в країні закінчилася навіть картопля. А головний експорт країни — люди, які тікають від нього", - підсумував білоруський опозиційний ресурс.

Слід наголосити, що Лукашенком також послідовно втілюється курс на повну денаціоналізацію Білорусів та білорусів, що не володіють своєю мовою, не знають свою історію, не мають своєї національної церкви. Чимало білорусів цілковито ототожнюю себе з РФ та росіянами, адже за Лукашенка постала "Союзна держава Росії та Білорусі".

Лукашенко також став співучасником збройного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року, пропустивши через свою нібито суверенну територію війська Путіна, що рухалися на Київ та Чернігів, а також забезпечивши їх місцями для дислокації та медобслуговуванням. Крім того, у наступні роки Білорусь постійно забезпечувала російську армію боєприпасами.

Кодове ім'я "Валет" та праця наглядачем на зоні

2022 року міжнародний OSINT-проєкт InformNapalm оприлюднив документ про працевлаштування Лукашенка до КДБ СРСР під агентурним псевдо Валет.

У датованій 1987 роком характеристиці зазначається, що Лукашенка слід використовувати обережно, адже той є "надзвичайно хитрим". Також наводилася така його риса, як нібито небайдужість до жінок, зокрема неповнолітніх.

Перед тим, у 1983-1985 роках, член КПРС з 1979-го Лукашенко працював заступником директора Шкловського комбінату будівельних матеріалів виправної установи УЖ 15-17, тобто у колонії. Це виправна колонія №17 міста Шклова. Його обов'язки фактично дорівнювали функціями наглядача.

На думку білоруської опозиції, саме зв'язок Лукашенка з КДБ-ФСБ став визначальним для Кремля під час затвердження його кандидатури на роль маріонеткового правителя Республіки Білорусь, покликаного не дати розвиватися їй як незалежній державі, а набуті у колонії навички професійного наглядача справили визначальний вплив на його характер та звички.

Теги:
Новини
Білорусь
Радянський Союз
комуністи
Олександр Лукашенко
ФСБ
втручання Росії
цей день в історії
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