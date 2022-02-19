Опозиція показала пропуск Лукашенка під час праці на зоні

Копія службового пропуску нинішнього самопроголошеного білоруського президента з'явилася сьогодні, 19 лютого 2022 року, на телеграм-каналі Болкунця, передає Еспресо.TV.



За словами Дмитра Болкунця, вперше документ було представлено широкому загалу в автобіографічній книзі "Робота над помилками" першого міністра сільського господарства в уряді Лукашенка, в минулому також першого секретаря рідної Лукашенку Могильовської області Василя Леонова.



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Пропуск з печаткою МВС Білоруської РСР виписано 1983 року, продовжено - 1984-го.







Як наголошує Болкунець, Лукашенко у 83-85 роках працював заступником директора Шкловського комбінату будівельних матеріалів виправної установи УЖ 15-17, тобто у колонії. Це виправна колонія №17 міста Шклова.



При цьому працював Лукашенко фактично наглядачем, наглошує Болкунець.



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"Немає нічого ганебного, що людина працювала наглядачем у в'язниці. Усі професії є важливими, усі професії є потрібними. Головне залишатися Людиною, а не перетворюватися на божевільного звіра", - підсумовує Дмитро Болкунець.

Нагадаємо, за словами Болкунця, Лукашенко також нібито схильний до самогубства. Як він каже, від оточення політика відомо принаймні про дві вчинені ним у різний час спроби суїциду.





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