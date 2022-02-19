У Дніпрі сотні людей долучилися до Маршу єдності
Сьогодні, 19 лютого 2022 року, в місті Дніпро відбувся Марш єдності
Близько тисячі людей із українською символікою пройшли від Музею АТО до Меморіалу Героям, передає Наше місто.
Ініціаторами заходу виступили фанати ФК "Дніпро". Марш стартував із проспекту Дмитра Яворницького.
Охорону громадського порядку забезпечували поліцейські.
Йшла колона під українські пісні та гасло "Україна - понад усе!".
"Вкотре дніпряни довели, що у складні для країни часи можуть об'єднуватися. Адже наша сила в єдності", - зазначається у повідомленні.
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