Лукашенко працював наглядачем у в'язниці і схильний до самогубства, - білоруський політолог
Аби розуміти слова самопроголошеного правителя Білорусі Олександра Лукашенка слід пам'ятати деякі подробиці його біографії
Про це заявив білоруський політолог Дмитро Болкунець, який нині живе та працює в Європі, передає Еспресо.TV.
"Під час роботи тюремним наглядачем у Шкловській колонії до його обов'язків входило розносити їжу та стежити за порядком. Звільнили його після застосування неправомірної фізичної сили проти ув'язнених. Саме під час роботи у колонії сталася одна спроба суїциду", - зазначає Болкунець.
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"Вдруге Лукашенко зробив спробу вчинити суїцид у 2003 році. Подробиці колись можливо розповість одна дама, яку у лютому 2004 року прямо з кабінету відправили до "американки" (ізолятору - ред.) КДБ. Вона може багато розповісти. Навряд чи заговорить охоронець, який його діставав із петлі. Цікаво, що із ним", - додав політолог.
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