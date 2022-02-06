Лукашенко працював наглядачем у в'язниці і схильний до самогубства, - білоруський політолог

Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн

Монастирський та Сухачов знали про всі матеріали і обставини ДТП з нардепом-"слугою" Трухіним, - адвокат

Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО