Лукашенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі прокоментував звинувачення Білорусі та РФ в намірах захопити Чорнобильську АЕС
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 1 жовтня заперечив інформацію про плани його країни та Росії захопити Чорнобильську АЕС
Про це пише білоруське видання Sputnik.
Зазначається, що під час зустрічі з Гроссі Лукашенко нібито заявив, що Білорусь та Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.
За словами самопроголошеного президента Білорусі, він не розуміє, навіщо Україна нібито розповсюджує фейки на цю тему. Він зазначив, що таких планів немає ні в Мінську, ні в Москві.
"Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що нібито Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію", - сказав білоруський президент.
Він також підкреслив, що Білорусь і так "натерпілася" від того, що сталося після вибуху ЧАЕС". За словами Лукашенка, "основне лихо" лягло на чверть білоруської території, і республіка досі бореться з наслідками катастрофи.
- Наприкінці серпня повідомлялося, що збройні сили Білорусі перекидають до кордону з Україною значну кількість особового складу під виглядом навчань. Українське МЗС закликало припинити недружні дії та зазначило, що навчання в прикордонній смузі та близько до Чорнобильської АЕС створюють загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.
- Уже 1 жовтня стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Білорусь, де зустрінеться з посадовцями та відвідає Островецьку АЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.72Продаж 46.4
- Актуальне
- Важливе