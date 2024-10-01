Лукашенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі прокоментував звинувачення Білорусі та РФ в намірах захопити Чорнобильську АЕС

Про це пише білоруське видання Sputnik.

Зазначається, що під час зустрічі з Гроссі Лукашенко нібито заявив, що Білорусь та Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, він не розуміє, навіщо Україна нібито розповсюджує фейки на цю тему. Він зазначив, що таких планів немає ні в Мінську, ні в Москві.

"Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що нібито Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію", - сказав білоруський президент.

Він також підкреслив, що Білорусь і так "натерпілася" від того, що сталося після вибуху ЧАЕС". За словами Лукашенка, "основне лихо" лягло на чверть білоруської території, і республіка досі бореться з наслідками катастрофи.